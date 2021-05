E Bellugi scherzò | ' Dottore | la gamba amputata la tengo per il golf'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bellugi scherzò

Il batterio che imperversa nell'intestino, in un punto difficile da raggiungere con gli antibiotici, un'estrema disperata operazione e la fine: così è morto Mauro, entrato in ospedale il 4 ...Per cui "dedico questo scudetto a Mauroe a Mario Corso, amici che purtroppo quest'anno ci hanno lasciato. E a Giacinto Facchetti, che per me rimane un mito e che mi onorò della sua amicizia".