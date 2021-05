Dove finiscono i gatti quando sembrano sparire nel nulla?

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un nuovo fumetto di Dado ci catapulta in un mondo fantasy con la piccola Camilla alla ricerca del suo micio scomparso, Godzilla. Così facendo la bambina finisce in una dimensione alternativa abitata dae infestata da forze del male. La campagna per ritrovare il felino si trasforma subito in un'avventura. Con 'Il gatto, il Kaiju e il cavaliere' (Feltrinelli Comics) il fumettista romano parla del lutto con linguaggio adatto anche ai più piccoli, tanta comicità e molte citazioni pop dalla fantascienza e dal cinema anni Ottanta. Qui anticipiamo alcune pagine, tra cui una tavola 'comparsata' di Sio. In libreria dal 13 maggio 2021.

