Di Maio: "Salario minimo Ue contro delocalizzazioni stile Pfizer". Il video (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di Maio: "Salario minimo Ue contro delocalizzazioni stile Pfizer" Roma, 11 mag. (askanews) – "Noi siamo uno dei pochissimi stati a non avere il Salario minimo in Europa: 21 Stati membri dell'Ue su 27 hanno una forma di Salario minimo per legge. Io credo che sia una misura fondamentale nel momento in cui i cittadini sono stati colpiti dalla pandemia" di coronavirus, e "non è una misura contro le imprese". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al dibattito online del M5S "Il Salario minimo per lavoratori e imprese" a partire dalla direttiva dell'Unione Europea. "Il coraggio dei nostri europarlamentari ...

