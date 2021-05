Denise Pipitone, nuovi importanti aggiornamenti: spunta una nuova testimone. “Ha visto Danas” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caso Denise Pipitone, una panettiera di Milano parla della somiglianza con Danas, la bimba filmata a Milano: svelato un importante dettaglio sul look. Le ricerche della piccola Denise Pipitone continuano senza sosta. Da quando il caso è tornato sotto i riflettori, con la storia di Olesya Rostova e tutto il circo mediatico che si è portato dietro, la vicenda ha goduto di una seconda ‘popolarità’ fra social e tv. Il risultato, se vogliamo trovare il lato positivo, è stato quello di riportare l’attenzione su una vicenda lunga 17 anni e che ancora oggi presenta troppi dubbi che rischiavano di cadere nel dimenticatoio e restare irrisolti. La pista che ad oggi sembra più accreditata è quella del rapimento. La piccola Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caso, una panettiera di Milano parla della somiglianza con, la bimba filmata a Milano: svelato un importante dettaglio sul look. Le ricerche della piccolacontinuano senza sosta. Da quando il caso è tornato sotto i riflettori, con la storia di Olesya Rostova e tutto il circo mediatico che si è portato dietro, la vicenda ha goduto di una seconda ‘popolarità’ fra social e tv. Il risultato, se vogliamo trovare il lato positivo, è stato quello di riportare l’attenzione su una vicenda lunga 17 anni e che ancora oggi presenta troppi dubbi che rischiavano di cadere nel dimenticatoio e restare irrisolti. La pista che ad oggi sembra più accreditata è quella del rapimento. La piccolaè scomparsa da Mazara del Vallo ...

