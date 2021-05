Decreto Sostegni Bis 2021 | le mosse di Draghi su sostegni e coprifuoco

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono le riforme il vero Piano di rilancio. Il vero esame per l’Italia. E la loro agenda ha un timing serratissimo. Nelle prossime due settimane il governo deve distribuire quasi 40 miliardi di nuovi aiuti a famiglie e imprese e mettere a punto il nuovoSemplificazioni per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Domani il governo vuole portare in Consiglio dei ministri ilbis. La settimana successiva (entro il 20 maggio) si è impegnato ad approvare il “Pnrr”, un maxi-provvedimento (si parla di 60 articoli) su cui stanno lavorando a testa bassa quasi tutti i ministeri.Bissemplificazioni: le novità di oggi 12 maggio Nel ...

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - LegaSalvini : DECRETO SOSTEGNI, LA LIS DIVENTA LINGUA UFFICIALE. #SALVINI: È UN BUON GIORNO - infoiteconomia : Decreto Sostegni, Casartigiani: «le nostre richieste sono state ascoltate»

... ilbis . Al centro dell'attenzione il meccanismo di calcolo per i ristori alle Partite Iva e un'indennità per le attività rimaste chiuse a maggio, ma anche misure di sostegno all'...Il tema del coprifuoco e delle riaperture è stato affrontato ieri in un vertice a Palazzo Chigi, ma solo dopo che il premier Draghi aveva lasciato la riunione dedicata albis . La ...Il governo valuta un'ulteriore proroga allo stop delle cartelle esattoriali fino a giugno nel decreto Sostegni bis. E' quanto si apprende da fonti di governo che precisano però come non ci sia ancora ...I dettagli si avranno con la scrittura delle norme, in corso in queste ore in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi tra giovedì e venerdì ...