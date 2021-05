De Maggio: “È tornato di moda il nome di Simone Inzaghi per la panchina del Napoli” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giornalista Valter De Maggio, nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato un aggiornamento riguardo il prossimo allenatore del Napoli. “C’è Spalletti in pole per la panchina del Napoli, ma è tornato di moda un altro nome. Le mie fonti mi dicono che è tornato in modo prepotente il nome di Simone Inzaghi“. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giornalista Valter De, nel corso del programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss, ha dato un aggiornamento riguardo il prossimo allenatore del. “C’è Spalletti in pole per ladel, ma èdiun altro. Le mie fonti mi dicono che èin modo prepotente ildi“.

