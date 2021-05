Daydreamer | anticipazioni del 13 maggio | Can è infuriato

(Di mercoledì 12 maggio 2021)13: nel corso della riunione gli animi si infervorano e Can va su tutte le furie. Scopriamo cosa accadrà. Can su tutte le furie (via screenshot)Sanem e Can sono alle prese con il problema della farsa per salvare l’azienda. L’ultima puntata, infatti, si conclude con la coppia seduta al tavolo nel corso della riunione per convincere il signor Asim a portare a termine la trattativa per la nuova campagna pubblicitaria. La situazione sembra star prendendo la giusta piega. Gli animi erano distesi poco prima dei titoli di cosa e si rideva, nonostante la tensione stesse leggermente crescendo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, nuova storia d’amore per l’influencer: chi è il fidanzato La trovata di Sanem di chiedere aiuto a Selim facendolo calare nei panni dell’immaginario regista misterioso, ...

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 13 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che la situazione con il signor Asim non precipiterà solo grazie ad Ayca. Daydreamer anticipazioni: Can e Ayca pericolosamente vicini Ayca interviene d'impulso nella conversazione, chiedendo al padre Asim di concedere una possibilità all' agenzia di Can . Il Divit è