David di Donatello 2021: Sophia Loren è la miglior attrice

Sophia Loren è per la settima volta la migliore attrice italiana ai David di Donatello, premiata per La vita davanti a sé La cerimonia dei David di Donatello, i più importanti premi cinematografici italiani, si è conclusa con qualche conferma e qualche sorpresa. Tra le conferme c'è sicuramente lei, il monumento del cinema italiano Sophia Loren. A 86 anni, l'attrice ha ricevuto il suo settimo David di Donatello per la sua interpretazione nel film distribuito da Netflix La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti. La Loren è l'attrice italiana ad aver vinto più David come miglior ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - daisyyjjohnson : RT @VanityFairIt: È l'attrice che ne ha vinti di più nella storia del premio @PremiDavid - TonyElleZ : RT @CineFacts_: 'Io vorrei chiedere una cosa, se fosse possibile: che si insegnasse il Cinema e il teatro nelle scuole italiane'. Pierfra… -