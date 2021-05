**Covid: vaccini per nati nel 1964 e 1965, agende aperte dalle 16 di oggi in Toscana** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - In Toscana procede l'apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni sulla base dell'anno di nascita. dalle ore 16 di oggi, mercoledì 12 maggio, si apre il portale per i nati nel 1964 e nel 1965. I 56 e i 57enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. Il cronoprogramma dell'apertura delle agende, per completare l'intera fascia anagrafica degli over 50, prevede la calendarizzazione che si riporta di seguito. I dettagli sull'orario di apertura delle agende saranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale. I nati negli anni 1966 e 1967 (i 55 e 54enni) potranno prenotare sul portale regionale domani giovedì 13 maggio. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - In Toscana procede l'apertura delleper la categoria dei cinquantenni sulla base dell'anno di nascita.ore 16 di, mercoledì 12 maggio, si apre il portale per inele nel. I 56 e i 57enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. Il cronoprogramma dell'apertura delle, per completare l'intera fascia anagrafica degli over 50, prevede la calendarizzazione che si riporta di seguito. I dettagli sull'orario di apertura dellesaranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale. Inegli anni 1966 e 1967 (i 55 e 54enni) potranno prenotare sul portale regionale domani giovedì 13 maggio. I ...

