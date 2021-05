Covid: a Palazzo Lombardia una tavola rotonda sulla salute mentale dopo la pandemia (2) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - In apertura dei lavori è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, evidenziando come "oggi 'l'emergenza nell'emergenza' riguarda proprio il mondo giovanile che ha particolarmente sofferto e soffre le restrizioni dovute alla pandemia, pagando un prezzo altissimo, non solo sotto il profilo dell'apprendimento e dell'educazione, ma anche dal punto di vista emotivo. I casi gravi sono l'emblema di un fenomeno ben più vasto che riguarda la solitudine di migliaia di ragazze e ragazzi, che scontano la fatica dei mesi passati, della didattica a distanza, qualche volta non adeguatamente strutturata, delle restrizioni fisiche e psicologiche, senza dimenticare le difficoltà delle famiglie, soprattutto di quelle più povere. Ecco perché oggi -ha sottolineato Fermi- è ancora più bello trovarsi finalmente insieme in presenza, parlandoci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - In apertura dei lavori è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, evidenziando come "oggi 'l'emergenza nell'emergenza' riguarda proprio il mondo giovanile che ha particolarmente sofferto e soffre le restrizioni dovute alla, pagando un prezzo altissimo, non solo sotto il profilo dell'apprendimento e dell'educazione, ma anche dal punto di vista emotivo. I casi gravi sono l'emblema di un fenomeno ben più vasto che riguarda la solitudine di migliaia di ragazze e ragazzi, che scontano la fatica dei mesi passati, della didattica a distanza, qualche volta non adeguatamente strutturata, delle restrizioni fisiche e psicologiche, senza dimenticare le difficoltà delle famiglie, soprattutto di quelle più povere. Ecco perché oggi -ha sottolineato Fermi- è ancora più bello trovarsi finalmente insieme in presenza, parlandoci ...

