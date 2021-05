Advertising

Gazzetta_it : Costi, stipendi e format: la Serie A studia le riforme - Labassaeanord : @tharnak @capuanogio I giocatori della Juve non hanno rinunciato a nulla, hai scritto una minchiata, hanno differit… - LAROMA24 : La Serie A studia le riforme tra costi, stipendi e format #AsRoma - LaManodiDida : @lagoldoninuda @LouGirardiReal Se intendi che vuole ridurre il monte ingaggi xke nn regge i costi è la cosa giusta… - _LoZio : @CucchiRiccardo Concordo. Bisogna che riducano gli stipendi per diminuire costi e debiti -

Ultime Notizie dalla rete : Costi stipendi

La Gazzetta dello Sport

Individuare le tematiche più urgenti, ritrovare un'unità di intenti che possa far proseguire i lavori, accelerare il processo di riduzione dei. Il calcio ha più che mai necessità di rinnovarsi. ...La società ha già fatto sapere di voler ridurre drasticamente i, in primis con un taglio degli(rifiutato dalla squadra), in secundis con un mercato al risparmio, che potrebbe anche ...Dopo aver isolato il gruppo dei 'guerrafondai' composto da Claudio Lotito, Aurelio De Laurentiis e Joe Barone, ci si è concentrati sull'abbattimento dei costi - taglio degli stipendi, rapporti con gli ...Conti, stipendi, tagli: Inter, nelle casse del clubDai 220 milioni per il costo del lavoro globale del club, ai 144,5 milioni il peso degli stipendi dei giocatori al lordo fino al 15% di taglio sulle ...