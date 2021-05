"Chiamano il mio collega 'dottore', a me dicono 'signorina'. Così è nata l'idea del cartello" (Di mercoledì 12 maggio 2021) ?È un cartello che nasce in realtà a febbraio, quando dividevo il laboratorio di vaccinazioni con un collega di sesso maschile, che puntualmente veniva chiamato dottore e puntualmente io signorina. L’ho messo in tutti gli ambulatori perché era una cosa sentita da tutte noi colleghe che lavoriamo in quel centro vaccinale”. Con queste parole rilasciate a Fanpage, Maria Ilaria di Laora racconta la genesi del cartello da lei ideato e diventato virale sul web. “Negli ambulatori non ci sono signorine, ma dottoresse” si legge nella scritta. Di Laora, 34 anni, medico vaccinatore nel centro di Frattamaggiore, all’Asl Napoli 2 racconta che il cartello è stato condiviso sui social da un paziente e da lì, grazie a commenti e condivisioni, è diventato virale. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) ?È unche nasce in realtà a febbraio, quando dividevo il laboratorio di vaccinazioni con undi sesso maschile, che puntualmente veniva chiamatoe puntualmente io. L’ho messo in tutti gli ambulatori perché era una cosa sentita da tutte noi colleghe che lavoriamo in quel centro vaccinale”. Con queste parole rilasciate a Fanpage, Maria Ilaria di Laora racconta la genesi delda leito e diventato virale sul web. “Negli ambulatori non ci sono signorine, masse” si legge nella scritta. Di Laora, 34 anni, medico vaccinatore nel centro di Frattamaggiore, all’Asl Napoli 2 racconta che ilè stato condiviso sui social da un paziente e da lì, grazie a commenti e condivisioni, è diventato virale. Il ...

