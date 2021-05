Caso Lussemburgo, vince Amazon: la sentenza della Corte di Giustizia europea (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vittoria per Amazon per il Caso Lussemburgo: per la Corte di Giustizia europea non ci furono aiuti sul piano fiscale. Amazon vince la partita contro la Commissione europea: per la Corte di Giustizia europea la società non ha avuto nessun vantaggio selettivo dalle autorità del Lussemburgo. Europa Unione europeaLa Corte di Giustizia europea sul Caso Amazon: non ci furono aiuti per quanto riguarda il fisco in Lussemburgo Annullando la decisione della Commissione europea, che aveva definito incompatibile l’aiuto ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vittoria perper il: per ladinon ci furono aiuti sul piano fiscale.la partita contro la Commissione: per ladila società non ha avuto nessun vantaggio selettivo dalle autorità del. Europa UnioneLadisul: non ci furono aiuti per quanto riguarda il fisco inAnnullando la decisioneCommissione, che aveva definito incompatibile l’aiuto ...

