Barbano: non c’entrano infortuni e Covid, Gattuso ha preso coscienza del talento del Napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano commenta la vittoria del Napoli sull’Udinese guardando indietro a tutto il campionato degli azzurri. La partita di ieri sera, scrive, dimostra che la squadra di Gattuso “può puntare – domani – a qualunque obiettivo”, ma lascia un retrogusto dolce-amaro. “Perché con gli occhi al passato, è una stagione buttata via. Ma se li volgi al futuro, già vedi un nuovo ciclo”. Le due facce del Napoli, però, continua, non dipendono solo da infortuni e Covid. “Non è vero che le due facce del Napoli siano solo l’effetto degli infortuni e del Covid. È vero che il tecnico calabrese ha preso consapevolezza del materiale umano di cui dispone e ha osato di più, adattando il modulo ai suoi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul Corriere dello Sport Alessandrocommenta la vittoria delsull’Udinese guardando indietro a tutto il campionato degli azzurri. La partita di ieri sera, scrive, dimostra che la squadra di“può puntare – domani – a qualunque obiettivo”, ma lascia un retrogusto dolce-amaro. “Perché con gli occhi al passato, è una stagione buttata via. Ma se li volgi al futuro, già vedi un nuovo ciclo”. Le due facce del, però, continua, non dipendono solo da. “Non è vero che le due facce delsiano solo l’effetto deglie del. È vero che il tecnico calabrese haconsapevolezza del materiale umano di cui dispone e ha osato di più, adattando il modulo ai suoi ...

