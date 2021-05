Atalanta Benevento LIVE: Pessina fuori di poco (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Benevento si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Benevento 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio di Massa: si parte al Gewiss Stadium 7? Chances Pessina – ben servito da Muriel Pessina calcia fuori di un soffio da dentro l’area di rigore Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Benevento 0-0: risultato e tabellino Marcatori: Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio di Massa: si parte al Gewiss Stadium 7? Chances– ben servito da Murielcalciadi un soffio da dentro l’area di rigore Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori: Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i nostri 11 titolari! ?? Our line-up to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #AtalantaBenevento… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - BillyWhiz : Sevilla 1-0 Valencia<<<FT?? Sportivo 1-2 Villa-Carlos Celtic 2-0 St. Johnstone Celta V 1-0 Getafe Huesca 0-0 A-Bilba… - Laumare9 : RT @Scomodo2063: #Genoa va bè, Atalanta Benevento c'è un solo risultato possibile. Non accetto altro che la vittoria dei bergamaschi - tuttoatalanta : Atalanta-Benevento, Luis Muriel premiato come miglior giocatore del mese di aprile -