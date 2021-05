Antonio Tizzani assolto | ma la Procura fa ricorso in Appello | chiesta acquisizione delle sue interviste in tv

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ultime notizie: ladi Bergamo insiste: «Dirimente il Dna sul taglierino». Il pm Laura Cocucci, titolareindagini sull’omicidio di Gianna Del Gaudio, avvenuto la notte del tra il 26 e il 27 agosto 2016, spiega così i motivi del suocontro la sentenza emessa lo scorso 23 dicembre dalla Corte d’Assise di Bergamo e che, appunto, hal’imputato “per non aver commesso il fatto”. L’ex insegnante 63enne fu sgozzata in casa. Il delitto si consumò nella villetta di piazza Madonna della Nevi a Seriate, in casa c’era suo marito il quale ha sempre negato ogni addebito. La pubblica accusa invece è convinta della sua colpevolezza, e non crede affatto che un misterioso uomo incappucciato si sia introdotto in casa per sgozzare la moglie e poi fuggire via nel ...