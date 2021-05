Alba Parietti ‘bacchettata’ dal grande regista | “Ne vado fiera”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)racconta l’aneddoto riguardante il: “Ne” il commento in studio della show girl ed ex modella Attrice ed ex modella, show girl famosa in tutta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

condusoiooo : @tommythebestgf Peccato che Oppini sia figlio di Alba Parietti e Tommaso voleva entrare nelle sue grazie - BuonomoPino : 12/5 Alba Parietti in 'Il Macellaio' l'unico film che si fa ricordare - IlariaMacchi82 : “Oggi è un altro giorno”, Alba Parietti tra gli affetti stabili - ansiaebestemmie : IL POST DI ALBA PARIETTI SOS - ironicamania : alba parietti ora: #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Oggi è un altro giorno,rivela: 'Felice di essere una mascalzona' Nel pomeriggio di Oggi è un altro giorno , come di consueto, non sono mancati i grandi ospiti. La bravissima Serena Bortone , oltre ai vari ...Dopo la porno star Valentina Nappi, la cantante Orietta Berti, Bruno Vespa e, il giornalista aretino si è fatto aprire la porta di casa da Mara Maionchi e nel corso della puntata ha ...Alba Parietti racconta l’aneddoto riguardante il grande regista: “Ne vado fiera” il commento in studio della show girl ed ex modella Attrice ed ex modella, show girl famosa in tutta Italia, Alba ...Alba Parietti, ospite nel programma televisivo Oggi è un altro giorno rivela un aneddoto su Federico Fellini: il soprannome è pazzesco ...