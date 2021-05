Zuppa di Porro dell’11 maggio 2021

(Di martedì 11 maggio 2021)di. Oggi su Mf i conti di Biontech l’azienda tedesca che Pfizer fa il vaccino e che da 50 milioni di perdita l’anno scorso, questo trimestre ha fatto utili per 1,2 miliardi. Beh qualche motivo per sputtanare AstraZeneca, che costa un decimo, esiste, o no? La solita bagarre sul coprifuoco, e quella sulla giustizia. Perotti e Boeri, i giustizieri della sinistra se laprendeono la la ttassa di successione troppo basso in Italia. Il casino dei sindaci e quell’intervista assurda della Raggi che dice che ora vuole l’Expo e i voti del pd. Svegliatemi. Grandissima Aspesi che se ne fotte dele critiche e battaglia a Gerusalemme per gli sfratti. #rassegnastampa11L'articolo proviene da Nicola

