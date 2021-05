Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 17:45 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 17:35 – WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA FIRENZE Roma, TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IL VEICOLO IN FIAMME E’STATO SPENTO PERMANGONO 7 KM DI CODA IN DIREZIONE FIRENZE E 2 KM IN DIREZIONE Roma, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI TRANSITA SU CORSIA D’EMERGENZA CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TRIONFALE E CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma DOMANI 12 MAGGIO, A Roma, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 17:35 – WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZE, TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IL VEICOLO IN FIAMME E’STATO SPENTO PERMANGONO 7 KM DI CODA IN DIREZIONE FIRENZE E 2 KM IN DIREZIONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI TRANSITA SU CORSIA D’EMERGENZA CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TRIONFALE E CODE TRA DIRAMAZIONENORD E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DADOMANI 12 MAGGIO, A, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Scampia, iniziati i lavori di segnaletica orizzontale in Via Ghisleri "È nostro obbligo e dovere, come in questo caso dove interveniamo su aree di viabilità secondaria a supporto della municipalità, attivare ogni utile sforzo per aumentare la sicurezza stradale nei ...

