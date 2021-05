Via libera, gli inglesi tornano sui laghi (Di martedì 11 maggio 2021) di Milla Prandelli Sospiro di sollievo per gli operatori turistici dei laghi e delle montagne lombardi, dato che dal prossimo 15 maggio, se non vi saranno decisioni diverse in merito, sarà consentito ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) di Milla Prandelli Sospiro di sollievo per gli operatori turistici deie delle montagne lombardi, dato che dal prossimo 15 maggio, se non vi saranno decisioni diverse in merito, sarà consentito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - NicolaPorro : ???? Prima il Cile, poi le Seychelles. Qualcosa non funziona con i #vaccini cinesi. Eppure, l'Oms ha appena dato il v… - HuffPostItalia : Usa, via libera a vaccino Pfizer e BioNtech a ragazzi tra 12 e 15 anni - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - 24Mattino : .@paolomieli: 'Si ricomincia con questa storia del #coprifuoco: 23 o 24. Per me è chiarissima la strada del governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Vaccino Pfizer, gli Usa: 'Via libera all'uso sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni' Svolta per i giovani nella corsa ai vaccini anti . La Food and Drug Adminsitration americana (Fda) ha dato il via libera all'uso del vaccino e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si potrà dare il via alla vaccinazione nelle scuole medie con l'...

Via libera, gli inglesi tornano sui laghi di Milla Prandelli Sospiro di sollievo per gli operatori turistici dei laghi e delle montagne lombardi, dato che dal prossimo 15 maggio, se non vi saranno decisioni diverse in merito, sarà consentito ...

Coronavirus, ultime notizie: Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni Il Sole 24 ORE Vaccini ai lavoratori delle imprese pugliesi: firmato il protocollo con la Regione. «Ora dipende dalle forniture» Non solo operatori turistici e addetti del settore dell'agroalimentare: in Puglia via libera alla vaccinazione in tutte le aziende. Ora c'è il protocollo. In linea con il ...

L’under 19 Giorgio Peri vince e vola in testa alla campionato Grosseto. L’under 19 Giorgio Peri vince contro l’Elba e conquista la testa della classifica. Ottima prova quella delle giovani della Pallavolo Grosseto 1978, allenate dal tecnico Stefano Spina. La gar ...

Svolta per i giovani nella corsa ai vaccini anti . La Food and Drug Adminsitration americana (Fda) ha dato ilall'uso del vaccino e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si potrà dare ilalla vaccinazione nelle scuole medie con l'...di Milla Prandelli Sospiro di sollievo per gli operatori turistici dei laghi e delle montagne lombardi, dato che dal prossimo 15 maggio, se non vi saranno decisioni diverse in merito, sarà consentito ...Non solo operatori turistici e addetti del settore dell'agroalimentare: in Puglia via libera alla vaccinazione in tutte le aziende. Ora c'è il protocollo. In linea con il ...Grosseto. L’under 19 Giorgio Peri vince contro l’Elba e conquista la testa della classifica. Ottima prova quella delle giovani della Pallavolo Grosseto 1978, allenate dal tecnico Stefano Spina. La gar ...