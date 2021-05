Una semplice domanda: Alessandro Cattelan arriva su Netflix (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con il nuovo progetto Una semplice domanda, Il nuovo docu-show prodotto da Fremantle previsto entro la fine del 2021. Otto episodi bizzarri, dalla struttura atipica e originale Dopo il successo ottenuto con le scorse edizioni di X Factor, il noto conduttore televisivo ha deciso di investire tutto il suo potenziale nel progetto Una semplice domanda. Ad annunciarlo lo stesso Alessandro Cattelan tramite un video carico di ironia pronto a giocare sul futuro docu-show targato Netflix. Il format prodotto da Fremantle sarà composto da 8 episodi totali. Le riprese sono attualmente in corso, mentre il debutto è al momento previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 maggio 2021)sbarca sucon il nuovo progetto Una, Il nuovo docu-show prodotto da Fremantle previsto entro la fine del 2021. Otto episodi bizzarri, dalla struttura atipica e originale Dopo il successo ottenuto con le scorse edizioni di X Factor, il noto conduttore televisivo ha deciso di investire tutto il suo potenziale nel progetto Una. Ad annunciarlo lo stessotramite un video carico di ironia pronto a giocare sul futuro docu-show targato. Il format prodotto da Fremantle sarà composto da 8 episodi totali. Le riprese sono attualmente in corso, mentre il debutto è al momento previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il ...

