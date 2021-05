TORINO-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News (Di martedì 11 maggio 2021) Manca ormai poco alla fine della stagione e anche a TORINO-MILAN, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Nella video News la probabile formazione di Stefano Pioli, che deve di nuovo fare i conti con un po' di assenze. Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Manca ormai poco alla fine della stagione e anche a, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Nella videoladi Stefano, che deve di nuovo fare i conti con un po' di assenze.

