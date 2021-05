Terrorismo | Alice Brignoli condannata a 4 anni

(Di martedì 11 maggio 2021) Quattrodi reclusione per, la 'foreign fither' italiana rintracciata in Siria a fine settembre 2020 insieme ai 4 figli minorenni, affidati ad una comunità. La donna, originaria del ...

La donna, originaria del lecchese, era accusata diinternazionale. La sentenza oggi, al termine del processo con rito abbreviato., è vedova di un militante dell'Isis, prima della ...11.06,Brignoli condannata a 5 anniBrignoli, moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, è stata condannata a 4 anni di carcere perinternazionale. Lo ha deciso il ...Da Bulciago (Lecco) si era unita alle truppe del Califfato per morire in nome di Allah: la «guardiana degli irriducibili» controllava che le regole della Sharia venissero applicate da tutti ...La donna era partita da Lecco per abbracciare il Califfato a seguito del marito, morto in Siria. Stabilita una provvisionale per i 4 figli in comunità ...