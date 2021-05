Strage in una scuola in Russia, almeno 11 morti: arrestato il killer 19enne, è un ex studente (Di martedì 11 maggio 2021) Undici persone, tra studenti e insegnanti, sono morti dopo una sparatoria in una scuola di Kazan, capitale della Repubblica del Tatarstan, nella Russia centrale. A riferirlo l’agenzia di stampa di Mosca Tass, citando una fonte dei servizi di soccorso locale. La polizia ha fermato e arrestato un 19enne, ex studente dell’istituto che, a detta delle autorità, era in possesso di «un’arma ufficialmente registrata a suo nome». Sarebbero decine le persone rimaste ferite nell’attacco. Diciotto studenti feriti sono stati portati in ospedale, sei dei quali sarebbero in gravi condizioni. Le forze dell’ordine, allertati della sparatoria, hanno evacuato l’edificio e messo in sicurezza studenti e insegnanti. May 11, 2021 Inizialmente i media russi avevano riferito di un secondo ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Undici persone, tra studenti e insegnanti, sonodopo una sparatoria in unadi Kazan, capitale della Repubblica del Tatarstan, nellacentrale. A riferirlo l’agenzia di stampa di Mosca Tass, citando una fonte dei servizi di soccorso locale. La polizia ha fermato eun, exdell’istituto che, a detta delle autorità, era in possesso di «un’arma ufficialmente registrata a suo nome». Sarebbero decine le persone rimaste ferite nell’attacco. Diciotto studenti feriti sono stati portati in ospedale, sei dei quali sarebbero in gravi condizioni. Le forze dell’ordine, allertati della sparatoria, hanno evacuato l’edificio e messo in sicurezza studenti e insegnanti. May 11, 2021 Inizialmente i media russi avevano riferito di un secondo ...

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - gennaromigliore : Eccolo il simbolo della terribile strage di #Kabul. Cosa c’è di più ignobile che far esplodere una bomba all’uscita… - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone son… - GiorgettiDavide : RT @Efisio31251859: @borghi_claudio In Israele si sono accorti che la mortalità giovanile è 'stranamente' aumentata del 44% nella fascia 20… - napolimagazine : IN RUSSIA - Sparatoria in una scuola, ci sono morti e feriti, l'autore della strage: 'Odio tutti e sono Dio' -