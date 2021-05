Standard and Poor’s sul mercato delle auto: “Ripresa a fine anno” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Standard and Poor’s sul mercato delle auto: “La Ripresa è prevista per fine anno grazie a Usa e Cina. Europa più indietro”. ROMA – Le difficoltà per il mercato delle auto continueranno per il 2021 almeno per Standard and Poor’s. L’agenzia di rating, citata da Il Fatto Quotidiano, ha ipotizzato una Ripresa di questo settore alla fine dell’anno grazie alla spinta che arriva da Usa e Cina mentre ‘Europa resta un po’ più indietro. “Prevediamo – il commento di Vittoria Ferrari – che negli Usa cresceranno del 14%-16% quest’anno, quelle cinesi del 5%-9% e in Europa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021)andsul: “Laè prevista pergrazie a Usa e Cina. Europa più indietro”. ROMA – Le difficoltà per ilcontinuerper il 2021 almeno perand. L’agenzia di rating, citata da Il Fatto Quotidiano, ha ipotizzato unadi questo settore alladell’grazie alla spinta che arriva da Usa e Cina mentre ‘Europa resta un po’ più indietro. “Prevediamo – il commento di Vittoria Ferrari – che negli Usa crescerdel 14%-16% quest’, quelle cinesi del 5%-9% e in Europa ...

