Sporting CP campione di Portogallo | il primato mancava da 19 anni

SCBastia : #QRMSCB | 0??-1?? | ? 90’ HÈ COMPIU ! VITTORIA BASTIACCIA ! ?? ?? U SPORTING CAMPIONE DI NAZIUNALE ! ?? ?? ?? 65’ Le… - Gilles_Simeoni : U Sporting Campione di Francia di Naziunale ! Un sonniu à ochj’aperti quand’omu si ramenta induve n’eramu 3 anni fà… - JeanGuyTalamoni : Campione! Rinvivisce u Sporting, vince a Corsica! - _intermagazine : Lo #Sporting di #JoaoMario campione di Portogallo - CapaGira : RT @Eurosport_IT: Si chiude anche la Superliga: lo #Sporting Lisbona vince il campionato portoghese. ????? #Superliga #SportingLisbona #Amor… -

Commenta per primo Grazie a un gol di Paulinho, loLisbona (dove gioca in prestito l'interista Joao Mario ) batte 1 - 0 il Boavista e si laureadel Portogallo con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del torneo. Infatti il ...... la Ginnica Giglio Montevarchi, il Centro Sport Bollate, la Juventus Nova Melzo e la World... bronzo al corpo libero nell'ultima rassegna continentale e sulitaliano assoluto 2020, l'...Lo Sporting Clube de Portugal ha vinto il campionato portoghese per la diciannovesima volta nella propria storia, diciannove anni dopo.A due gare dal termine, la distanza dal Porto seconda in classifica è di ben otto punti: Rúben Amorim ha cambiato la storia.