Sparatoria in una scuola in Russia, almeno nove morti

Russia, Sparatoria in una scuola di Kazan. La polizia ha fermato un ragazzo di diciassette anni. È di almeno nove morti il bilancio (in corso di aggiornamento) di una Sparatoria avvenuta in una scuola di Kazan, in Russia. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Tass. Stando a quanto riferito dai media locali, la polizia avrebbe fermato un ragazzo.

Russia, Sparatoria in una scuola di Kazan

La Sparatoria è avvenuta in una scuola di Kazan, una città della Russia centrale. La dinamica è ancora poco chiara. I media locali riferiscono che nella scuola, oltre ai colpi di arma da fuoco, ci sarebbe stata ...

