Salute: Riccardi, assunzioni per potenziare dip. Prevenzione Asfo (Di martedì 11 maggio 2021) Trieste, 11 mag – "L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e i professionisti che vi lavorano al suo interno hanno dimostrato concretamente dai primi giorni della pandemia grande professionalità e dedizione. Chi ricopre cariche istituzionali dovrebbe quindi astenersi dal fomentare polemiche divisive e improduttive, che risultano offensive nei confronti di tutti coloro che da oltre anno sono in prima linea nella lotta al Covid nel pordenonese, come nel resto del Friuli Venezia Giulia. A conferma della strategicità di Asfo all'interno del Servizio sanitario regionale c'è il rafforzamento del suo dipartimento di Prevenzione con maggiore personale. Attraverso l'Azienda regionale di coordinamento per la Salute sono infatti in corso le procedure per l'assunzione di 9 tecnici della Prevenzione, con concorso entro l'estate, ...

