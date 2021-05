Raggi: 'Sarò il sindaco di tutti, Pd compreso'. E sugli attacchi a Marino fa autocritica: 'Sono stata ingenerosa' (Di martedì 11 maggio 2021) Nicola Zingaretti si è sfilato dalla competizione per il Campidoglio e tutte le correnti pentastellate Sono tornate a sostenerla. Eppure Virginia Raggi non si azzarda a cantare vittoria in anticipo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Nicola Zingaretti si è sfilato dalla competizione per il Campidoglio e tutte le correnti pentastellatetornate a sostenerla. Eppure Virginianon si azzarda a cantare vittoria in anticipo ...

Advertising

RiganteLeonardo : Raggi: 'Sarò il sindaco di tutti, Pd compreso'. E sugli attacchi a Marino fa autocritica: 'Sono stata ingenerosa'… - CinziaSimone3 : RT @trinity_mio: Che sia chiaro per il @pdnetwork se la #Raggi va al ballottaggio io non la voto,sarà la prima volta che mi astengo da una… - AlliataAnna : Raggi dice ora sarò candidata anche di chi vota Pd. È davvero così??? - peterkama : raggi : ora saro' la candidata di tutti anche di chi vota pd #lastampa - MicheleTheboss : @sebmes Sarò io un po' 'così', ma non ho capito in cosa la Raggi avrebbe fregato i Romani. Forse la confondi con al… -