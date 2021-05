(Di martedì 11 maggio 2021) Una delle canzoni più significative di questa tarda primavera s’intitola Not for me, di Rachele Bastreghi. Con il suo testo bilingue e l’attitudine al manifesto prende da Battiato l’intelligenza che non si dimentica del corpo. Leggi

S'intitola Not for me , e l'ha scritta e composta Rachele Bastreghi, cantautrice e componente dei Baustelle, per il suo disco di esordio solista. Con il suo testo bilingue e l'attitudine ...'La mia diversità è il mio punto di forza', dice alla fine del singolo di lancio, 'Penelope', Silvia Calderoni dei Motus, e come la si pensi da queste parti sul ddl Zan è chiaro subito. Rachele ...“Libertà” è forse la parole che più volte Rachele Bastreghi usa per descrivere non solo il suo “Psychodonna”, primo album ...«La mia diversità è il mio punto di forza», dice alla fine del singolo di lancio, «Penelope», Silvia Calderoni dei Motus, e come la si pensi da queste parti ...