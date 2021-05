Perché gli Usa nominano un inviato speciale per la Libia (Di martedì 11 maggio 2021) L’ambasciatore americano in Libia, Richard Norland, è stato nominato (anche) inviato speciale degli Stati Uniti per la Libia. L’implementazione del ruolo di Norland arriva in un momento delicato. Il governo di Abdelhamid Dabaiba è sostenuto quasi dall’intera Comunità internazionale, Perché ha un compito enorme: stabilizzare il paese e portarlo verso le elezioni che l’Onu – sotto la cui egida lavora il nuovo esecutivo di Tripoli – ha già fissato per il 24 dicembre. Se dal voto passerà il futuro della Libia, dal traghettatore Dabaiba passa la possibilità di arrivare a viverlo quel futuro. Se la Libia è un cantiere di un edificio da restaurare, Dabaiba sta allestendo le cruciali fasi preliminari, dalla struttura di ponteggio al consolidamento delle fondazioni. Norland ha ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) L’ambasciatore americano in, Richard Norland, è stato nominato (anche)degli Stati Uniti per la. L’implementazione del ruolo di Norland arriva in un momento delicato. Il governo di Abdelhamid Dabaiba è sostenuto quasi dall’intera Comunità internazionale,ha un compito enorme: stabilizzare il paese e portarlo verso le elezioni che l’Onu – sotto la cui egida lavora il nuovo esecutivo di Tripoli – ha già fissato per il 24 dicembre. Se dal voto passerà il futuro della, dal traghettatore Dabaiba passa la possibilità di arrivare a viverlo quel futuro. Se laè un cantiere di un edificio da restaurare, Dabaiba sta allestendo le cruciali fasi preliminari, dalla struttura di ponteggio al consolidamento delle fondazioni. Norland ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Covid: Salvini, coprifuoco 22 non ha senso, è immorale "Chiudere gli italiani alle 22 in casa mentre a Lampedusa sbarcano migranti a centinaia non ha senso ed è immorale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi ai ritardi nella eliminazione del ...

Londra, la balenottera incastrata nel Tamigi soppressa dai soccorritori LONDRA. Era un cucciolo di balenottera, non diventerà mai famoso come Moby Dick e anzi nessuno gli ha dato un nome, anche perché già ieri ha incontrato la sua tragica fine. È terminata nella tristezza generale l'avventura solitaria nel Tamigi di questa piccola "mink whale": dopo esser rimasta ...

