Padova | 10 turni di squalifica a Santini per insulti razzisti a Mawuli della Sambenedettese

(Di martedì 11 maggio 2021) Il calciatore delClaudioè stato punito con unadi 10 giornate da scontare in gare ufficiali per aver rivoltoall’indirizzo del calciatore Shakain occasione di, match valevole per il diciannovesimo turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio. A deciderlo è stato il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante, che ha accolto il deferimento del Procuratore Federale infliggendo la sanzione al calciatore biancoscudato. SportFace.

