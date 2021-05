Omofobia: spinte per modifiche ddl Zan in Pd Senato, stop Letta ‘ok così com’è’/Adnkronos (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – I ‘critici’ hanno lamentato anche una mancanza di confronto nei gruppi. “Il confronto con i gruppi parlamentari doveva essere fatto prima, bisogna avere rispetto etico e politico per chi la pensa diversamente”, avverte Marcucci. La capogruppo Simona Malpezzi assicura che “la discussione è solo all’inizio”, ci saranno altre riunioni del gruppo con Letta e stoppa chi nel centrodestra evidenzia opinioni differenti nel Pd. “Quella tra di noi è una discussione interna a un campo di valori ben preciso, non ha nulla a che fare con il centrodestra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) () – I ‘critici’ hanno lamentato anche una mancanza di confronto nei gruppi. “Il confronto con i gruppi parlamentari doveva essere fatto prima, bisogna avere rispetto etico e politico per chi la pensa diversamente”, avverte Marcucci. La capogruppo Simona Malpezzi assicura che “la discussione è solo all’inizio”, ci saranno altre riunioni del gruppo conpa chi nel centrodestra evidenzia opinioni differenti nel Pd. “Quella tra di noi è una discussione interna a un campo di valori ben preciso, non ha nulla a che fare con il centrodestra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

