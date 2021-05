Nuoro | pakistano ferisce la ex e uccide il figlio di lei

Leggi su ck12

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ caccia all’uomo in tutta l’Ogliastra, in provincia di: un 29enneha ferito la ex e ucciso ildi lei prima di darsi alla fuga (Getty Images)Appena pochi giorni fa una guardia giurata di Torino ha ucciso l’ex moglie, che voleva costruirsi una nuova vita con un’altra persona, esplodendole contro otto colpi, di cui quattro a “bersaglio”, con la pistola d’ordinanza: oggi un 29nne di nazionalità pakistana ha ferito con un coltello la ex compagna di 50 anni, originaria di Tortolì, e ha ucciso il19enne della donna che era intervenuto per difenderla. E’ accaduto a Tortolì, in Ogliastra, in provincia di. L’omicida si è poi dato alla fuga ed è attivamente ricercato. LEGGI ANCHE –> Russia, sparatoria in una scuola: 11 morti e 32 feriti Secondo una prima ...