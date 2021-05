Noi moderati, per evitare gli insulti, abbiamo evitato di dire che il rigore per il Benevento non c’era (Di martedì 11 maggio 2021) Spettabile Napolista, sono un vostro fedelissimo lettore. Ho notato, non senza disagio, una pletora di commenti positivi riguardanti l’operato dell’arbitro Doveri in occasione dell’ormai inveterato rigore concesso e poi negato al Benevento. Tale disagio è la conseguenza della mia iscrizione al partito dei tattici. Cioè quelli che, in maniera accorta, hanno usato l’arma del silenzio per non essere subissati da un tumulto di improperi. Poi, passata l’ondata nazionalpopolare del “dagli al sud”, un consistente numero di addetti ai lavori con il sostegno di più di qualche arbitro dal passato nobile, ha rilasciato il proprio sorprendente parere: “non era rigore”. La cosa mi ha colpito per un duplice aspetto. Primo, come accennato, per aver avuto la pazienza dell’attesa, al fine di evitare che l’emotività del momento ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Spettabile Napolista, sono un vostro fedelissimo lettore. Ho notato, non senza disagio, una pletora di commenti positivi riguardanti l’operato dell’arbitro Doveri in occasione dell’ormai inveteratoconcesso e poi negato al. Tale disagio è la conseguenza della mia iscrizione al partito dei tattici. Cioè quelli che, in maniera accorta, hanno usato l’arma del silenzio per non essere subissati da un tumulto di improperi. Poi, passata l’ondata nazionalpopolare del “dagli al sud”, un consistente numero di addetti ai lavori con il sostegno di più di qualche arbitro dal passato nobile, ha rilasciato il proprio sorprendente parere: “non era”. La cosa mi ha colpito per un duplice aspetto. Primo, come accennato, per aver avuto la pazienza dell’attesa, al fine diche l’emotività del momento ...

