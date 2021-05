MotoGP | nuovo test di Dovizioso con Aprilia Wild card a Misano?

(Di martedì 11 maggio 2021), Andreacon l’al Mugello. Per il forlivese possibilenel Gran Premio di. ROMA –per Andreacon l’al Mugello. Il forlivese, dopo un inizio di stagione molto complicato per la sua assenza dalla, sta prendendo sempre più confidenza con la moto di Noale e il rapporto tra i due è sempre più forte. Al momento non ci sono altriin programma, ma la scuderia è al lavoro per consentire di continuare questo rapporto anche in futuro.al GP di? I dubbi sono ancora diversi e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità. Con il passare ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP, Le Mans: l’analisi e le frenate più impegnative della pista francese) è stato… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP, Andrea Dovizioso-Aprilia: primi retroscena del test al Mugello) è stato pubbl… - AnsaToscana : MotoGp: Dovizioso su Aprilia test al Mugello sotto pioggia. Nuovo assaggio per rientro nel 2022. Gira anche Pirro s… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP, Andrea Dovizioso-Aprilia: primi retroscena del test al Mugello) è stato pubbl… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Circuito di Tenerife, manca solo l’ok di Fia e Fim: potrà ospitare F1 e MotoGP) è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP nuovo

...è sceso in pista sul tracciato del Mugello per la seconda sessione di test con l'Aprilia. ... Nella giornata di mercoledì 12 maggio diin pista per proseguire con il programma di test. ...Si parla pochissimo di Joan Mir in questo campionato2021. Ma zitto zitto il numero 36 è al quarto posto in classifica, a quota 49 punti dopo ...continuare a migliorare per sperare in un...Aprilia Dovizioso MotoGP - Si è chiuso con pochi giri all'attivo la prima giornata di test al Mugello per Andrea Dovizioso in sella all'Aprilia. Il pilota forlivese, al secondo test con la moto della ...Non solo Andrea Dovizioso: oggi in pista al Mugello c'era anche Michele Pirro, che ha parlato della possibilità di rivedere l'ex compagno di marca in pista nel 2021 ...