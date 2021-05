Morgan attacca Fiorella Mannoia in previsione del suo ritorno in tv: il post sui social (Di martedì 11 maggio 2021) Il ritorno social di Morgan è stato caratterizzato da una critica aperta alla collega Fiorella Mannoia: il post del cantante contro l'artista romana su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) Ildiè stato caratterizzato da una critica aperta alla collega: ildel cantante contro l'artista romana su Notizie.it.

Advertising

FQMagazineit : Morgan attacca Fiorella Mannoia “a caz*o di cane” - zazoomblog : Fiorella Mannoia torna in tv su Rai1 Morgan l’attacca: “Wow che novità” - #Fiorella #Mannoia #torna #Morgan - LucaCiardi1977 : I capelli bianchi crescono velocissimo, fanno quel che cazzo vogliono, ma soprattutto il gel non attacca. C’ho un ciuffo sembro Morgan...?? - Andy75477319 : @tancredipalmeri L’uefa si attacca al cazzo e lo abbiamo capito, quello che nn capisco è come 9 squadre si siano fa… -