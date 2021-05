Milano | Albertini | Piccolo spiraglio su mia candidatura

(Di martedì 11 maggio 2021) "Se escludo al 100% di candidarmi a sindaco di? Le condizioni che ho scritto in una lettera per spiegare i motivi della mia scelta sono vere, rappresentano la verità. Però siccome di definitivo ...

Gabriele/ "Candidarmi a sindaco di? C'è ancora piccolo spiraglio" ROBLEDO, NUOVE BORDATE A DAVIGO Come nota Luciano Capone, nell'intervista a Robledo, il vero vulnus della vicenda ...Gabriele/ "Candidarmi a sindaco di? C'è ancora piccolo spiraglio", BLASI: 'MENO MALATI COVID IN PRONTO SOCCORSO' Il dottor Blasi è ottimista: ' Nel frattempo, però, a parte ...L’ex sindaco Gabriele Albertini è davvero fuori dai giochi per le prossime elezioni amministrative a Milano? Sono tanti gli indizi che lasciano ...Gabriele Albertini tiene accese le speranze di chi nel centrodestra lo vorrebbe candidato sindaco contro Sala: "Il mio no? Di definitivo c'è solo la morte" ...