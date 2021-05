Media briefing sui «temi caldi» di Eni (Di martedì 11 maggio 2021) GAS IN MOZAMBICO Le scoperte di immensi giacimenti realizzate da Eni a partire dal 2010 hanno trasformato il Mozambico, e in particolare la regione settentrionale di Capo Delgado, in una El Dorado del gas. Per le comunità locali, però, lo sviluppo dell’industria estrattiva è stato accompagnato da un vortice di corruzione, povertà e violenza, da cui ne è scaturito un vero e proprio conflitto, che ha già mietuto oltre 2mila vittime. Capo Delgado è oggi uno dei luoghi più instabili … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) GAS IN MOZAMBICO Le scoperte di immensi giacimenti realizzate da Eni a partire dal 2010 hanno trasformato il Mozambico, e in particolare la regione settentrionale di Capo Delgado, in una El Dorado del gas. Per le comunità locali, però, lo sviluppo dell’industria estrattiva è stato accompagnato da un vortice di corruzione, povertà e violenza, da cui ne è scaturito un vero e proprio conflitto, che ha già mietuto oltre 2mila vittime. Capo Delgado è oggi uno dei luoghi più instabili … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Media briefing Genova, dopo nove anni torna centro trapianti al San Martino ...6% ha ricevuto anche la seconda dose, 4,2% in più della media italiana. Raggiunta anche quota 82% ... Nei vari briefing abbiamo man mano valutato tutto quello che era necessario, quello che era ...

Italia, continuo miglioramento della situazione Covid ...della salute e l'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Italia hanno convocato un briefing di ... La fascia d'età media infetta è scesa a 41 anni, le pressione sulle strutture ospedaliere si sta ...

Oggi in Svizzera Una nuova fornitura di vaccini di Moderna sta per arrivare in Svizzera. In Ticino la campagna vaccinale è stata estesa anche a fasce più giovani della popolazione. Sono 750'000 le dosi del preparato i ...

