LIVE Schio-Venezia 69-53, Serie A basket femminile in DIRETTA: +16 Famila Wuber a fine terzo quarto (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-53 Piazzato di Dotto. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL terzo quarto! 69-53 Due liberi di Mestdagh. 67-53 1/2 Bestagno. Fallo di Bestagno che manda in lunetta Harmon con 33? da giocare. 67-52 Ancora Attura, 10 per lei e 6 consecutivi, 42? sul cronometro. 67-50 Penetrazione di Attura che batte la marcatura di Harmon e si appoggia al vetro trovando un gran canestro. 67-48 1/2 Sottana. Fallo di Pan che manda Sottana in lunetta, Venezia in bonus, Schio lo ha esaurito. 65-48 TRIPLA di Pan, 2’10” da giocare nel terzo quarto. 65-45 Piazzato di Cinili. 63-45 2/2 Attura. Fallo di Sottana che manda Attura in lunetta, Schio esaurisce il bonus. 63-43 Rimbalzo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-53 Piazzato di Dotto. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 69-53 Due liberi di Mestdagh. 67-53 1/2 Bestagno. Fallo di Bestagno che manda in lunetta Harmon con 33? da giocare. 67-52 Ancora Attura, 10 per lei e 6 consecutivi, 42? sul cronometro. 67-50 Penetrazione di Attura che batte la marcatura di Harmon e si appoggia al vetro trovando un gran canestro. 67-48 1/2 Sottana. Fallo di Pan che manda Sottana in lunetta,in bonus,lo ha esaurito. 65-48 TRIPLA di Pan, 2’10” da giocare nel. 65-45 Piazzato di Cinili. 63-45 2/2 Attura. Fallo di Sottana che manda Attura in lunetta,esaurisce il bonus. 63-43 Rimbalzo ...

