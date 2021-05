L’autonomia a scuola parte dal modo di insegnare (Di martedì 11 maggio 2021) L’anno scolastico 2020/2021 è in dirittura d’arrivo, e probabilmente è stato, in era moderna, il più complicato che ci siamo ritrovati ad affrontare. Gli studenti e gli insegnanti si sono dovuti adattare a nuove metodologie, un nuovo modo di fare didattica e hanno dovuto fare i conti con continui cambi organizzativi. Com’è stato a livello didattico l’impatto su ragazzi e ragazze? Ne abbiamo parlato con Elisabetta Nigris, docente di Didattica generale e Progettazione didattica e valutazione all’Università degli studi di Milano-Bicocca, curatrice della nuova collana di Giunti Edu “I saperi essenziali”, tre volumi incentrati su scienze, geografia, storia, indirizzati agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di rendere più facile comprendere, memorizzare, studiare e ripassare. Il sistema ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) L’anno scolastico 2020/2021 è in dirittura d’arrivo, e probabilmente è stato, in era moderna, il più complicato che ci siamo ritrovati ad affrontare. Gli studenti e gli insegnanti si sono dovuti adattare a nuove metodologie, un nuovodi fare didattica e hanno dovuto fare i conti con continui cambi organizzativi. Com’è stato a livello didattico l’impatto su ragazzi e ragazze? Ne abbiamo parlato con Elisabetta Nigris, docente di Didattica generale e Progettazione didattica e valutazione all’Università degli studi di Milano-Bicocca, curatrice della nuova collana di Giunti Edu “I saperi essenziali”, tre volumi incentrati su scienze, geografia, storia, indirizzati agli studenti delle classi terze dellasecondaria di primo grado, con l’obiettivo di rendere più facile comprendere, memorizzare, studiare e ripassare. Il sistema ...

