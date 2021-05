Kazan: strage in una scuola, almeno 9 morti e 10 feriti (Di martedì 11 maggio 2021) Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali, citati dall'agenzia Novosti, ci sarebbero undici morti e altre quattro persone sono ricoverate in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Una sparatoria è avvenuta in unadi, città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali, citati dall'agenzia Novosti, ci sarebbero undicie altre quattro persone sono ricoverate in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post.

