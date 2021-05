Karla Mosley di Beautiful è incinta | era Maya | prima trans della storia della soap

(Di martedì 11 maggio 2021): il pubblico diricorderà bene l’attrice americana per il ruolo diAvant, interpretato dal 2013 al 2019. L’annunciogravidanza è arrivato in occasioneFestaMamma, con le prime foto del pancione. Il piccolo, secondo figlio, nascerà in estate: “Con profonda e umile gratitudine onoro tutte le madri, le zie e le donne guaritrici premurose nella mia vita e nella vostra. Sì. Andremo ad ampliare la famiglia all’inizio di luglio!“. Nel suo post, l’attrice rende omaggio anche alla madre, che finalmente lei e la sorella sono riuscite a rivedere dopo una lunga lontananza. In ...

