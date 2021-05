Jennifer Lopez e Ben Affleck | weekend insieme | i Bennifer tornano insieme dopo 20 anni?

(Di martedì 11 maggio 2021) Si parla già di un ritorno di fiamma trae Ben. La notizia arrivache la cantante e Alex Rodriguez hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 15 aprile annunciando la fine del loro fidanzamento. E mentre i due sono stati avvistati in Montana, dove hanno trascorso un, una fonte ha rivelato cosa succede davvero. I20? Ricordate i? Era il nome che i fan avevano dato alla coppia formata dae Bennel 2002. I due, che avevano recitatoin film come ...

Da settimane, si dice chedopo aver ufficializzato la fine della sua relazione con Alex Rodriguez abbia ripreso a frequentare Ben Affleck, l'ex fidanzato con cui nel 2003 era stata ...Ci hanno fatto sognare. E promettono di farlo ancora. Se è come sembra,e Ben Affleck sarebbero in procinto di tornare a essere una delle coppie d'oro più belle e invidiate di Hollywood . Il possibile salto indietro nel passato di 20 anni - Jen e Ben sono ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Quasi vent'anni dopo, la coppia d'oro dello showbiz potrebbe riformarsi: una conferma che le favole gossip si possono avverare... per la gioia dei fan!