Jennifer Lopez e Ben Affleck: ritorno di fiamma (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo tante voci sulla coppia, Jennifer Lopez e Ben Affleck escono allo scoperto confermando ciò che i fan speravano: il ritorno del loro amore “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canterebbe qualcuno in questo momento. La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è una di quegli amori che prima o poi sono destinati a riesplodere senza circostanza che tenga. L’incredibile storia passata Il colpo di fulmine sul set con la proposta di matrimonio a Jennifer Lopez, praticamente quasi subito. La stampa li segue ovunque, gli scoop sono all’ordine del giorno, la pressione è alle stelle e così a un passo dalle nozze decidono di lasciarsi. Passano 16 anni, lui ha tre figli, la cantante due diverse relazioni sbagliate ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo tante voci sulla coppia,e Benescono allo scoperto confermando ciò che i fan speravano: ildel loro amore “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canterebbe qualcuno in questo momento. La storia trae Benè una di quegli amori che prima o poi sono destinati a riesplodere senza circostanza che tenga. L’incredibile storia passata Il colpo di fulmine sul set con la proposta di matrimonio a, praticamente quasi subito. La stampa li segue ovunque, gli scoop sono all’ordine del giorno, la pressione è alle stelle e così a un passo dalle nozze decidono di lasciarsi. Passano 16 anni, lui ha tre figli, la cantante due diverse relazioni sbagliate ...

