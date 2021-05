(Di martedì 11 maggio 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna abbiamo fatto qualche pronostico sul vincitore di Amici 20, che verrà decretato durante la finalissima di sabato sera. Spazio poi a qualche commento sull’Isola 15, e sui tronistiprese con le scelte. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L’articolo proviene da Isa e. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata dell'11/05/21 #Amici20 #Isola… - infoitcultura : Temptation Island, ecco quando avrà inizio la nuova edizione! | Isa e Chia - VickyRo76658478 : RT @Giovann63254772: Isa e Chia analisi lucidissima ?? #prelemi - valery35879637 : RT @Giovann63254772: Isa e Chia analisi lucidissima ?? #prelemi - MariaFr09762568 : RT @Giovann63254772: Isa e Chia analisi lucidissima ?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

- - > L'attacco di Cecilia Rodríguez Come riporta il sito '' ad aprire il discorso è Tommaso Zorzi , che inizialmente mostra una fotografia in cui si vede Cecilia e Giulia Salemi negli ...... Maria De Filippi contro Armando: cosa ha fatto il cavaliere del Trono Over? Maria De Filippi vs Armando! Come riporta, nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice è ...Per tutta risposta l’ex fidanzato ha deciso di intervenire sul proprio profilo tramite una storia Instagram, poi rimossa:. Vittimismo per i social! Temptation Island, una delle fidanzate torna single ...Palinsesti Rete 4: prima serata estate 2021. Per quanto riguarda Rete 4, in programmazione una serie di film e telefilm nei giorni di domenica, lunedì, martedì e giovedì Palinsesti Canale 5: prima ser ...