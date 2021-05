Internazionali BNL d’Italia 2021: Trevisan cede in rimonta alla kazaka Shvedova (Di martedì 11 maggio 2021) Sconfitta amara per Martina Trevisan, che all’esordio negli Internazionali BNL d’Italia 2021 si arrende in rimonta alla kazaka Shvedova. Tanti rimpianti per l’azzurra, avanti 6-0 5-3 ma incapace di chiudere il match. 0-6 7-6(4) 7-6(6) il punteggio in favore della sua avversaria, che dopo due ore e trentasei minuti di gioco porta a casa il match staccando il pass per il secondo turno. Shvedova, che ha sprecato ben quattro match point nel tie-break decisivo prima di trionfare, sfiderà Ashleigh Barty. CRONACA – Come suggerisce il punteggio, il primo set è stato completamente a senso unico ed ha visto l’azzurra imporsi con un sonoro 6-0. Shvedova ha avuto una sola chance per vincere un game, ma Martina l’ha annullata nel ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Sconfitta amara per Martina, che all’esordio negliBNLsi arrende in. Tanti rimpianti per l’azzurra, avanti 6-0 5-3 ma incapace di chiudere il match. 0-6 7-6(4) 7-6(6) il punteggio in favore della sua avversaria, che dopo due ore e trentasei minuti di gioco porta a casa il match staccando il pass per il secondo turno., che ha sprecato ben quattro match point nel tie-break decisivo prima di trionfare, sfiderà Ashleigh Barty. CRONACA – Come suggerisce il punteggio, il primo set è stato completamente a senso unico ed ha visto l’azzurra imporsi con un sonoro 6-0.ha avuto una sola chance per vincere un game, ma Martina l’ha annullata nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Tennis, Sara Errani litiga sui social con i tifosi dell'Inter Fuori dal singolare, le romagnole ci provano in doppio negli Internazionali Bnl d'Italia, Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Lucia Bronzetti, però, in tandem con Nuria ...

Djokovic - Fritz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2021 Novak Djokovic oggi affronta Taylor Fritz al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021 . Il numero uno al mondo fa il suo esordio nel torneo dove si impose nell'edizione settembrina del 2020 in finale contro Schwartzman. Per il serbo c'è subito impegno ...

Internazionali Bnl d'Italia: Paire perde, critica il giudice di sedia e fotografa il punto di impatto della palla ilmessaggero.it Berrettini: “Ho dimostrato di meritare la Top 10” Pur sconfitto, il numero uno italiano ha giocato a un grande livello: “Zverev ha fatto più fatica con me che con Nadal e Thiem, questo mi dà fiducia” Matteo Berrettini non può sicuramente essere conte ...

Sinner è pronto a sfidare Rafael Nadal: "Sarà un momento importante per me" Home; Tennis News; Jannik Sinner; Jannik Sinner non ha deluso le aspettative e ha vinto senza troppi problemi il suo match di primo turno agli Internazionali BNL d’Italia. L’a ...

