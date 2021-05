Inter, niente ritorno per Vanheusden: resterà allo Standard Liegi (Di martedì 11 maggio 2021) L’Inter cambia idea su Zinho Vanheusden Tutto sembrava presagire ad un ritorno all’Inter di Zinho Vanheusden nel prossimo calciomercato estivo, ma la situazione finanziaria non facile del club nerazzurro – come tutti gli altri club – sembrerebbe aver fatto cambiare idea, tanto che, secondo Il Giorno, il centrale difensivo resterà allo Standard Liegi. “resterà in Belgio Vanheusden, perché il gentleman agreement con lo Standard Liegi per un riacquisto a 15 milioni è stato siglato sulla parola in tempi in cui la pandemia non c’era e oggi le necessità sono altre. Si proveranno a piazzare i vari Joao Mario, Dalbert, Lazaro, Nainggolan, ma gli ultimi anni dimostrano ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) L’cambia idea su ZinhoTutto sembrava presagire ad unall’di Zinhonel prossimo calciomercato estivo, ma la situazione finanziaria non facile del club nerazzurro – come tutti gli altri club – sembrerebbe aver fatto cambiare idea, tanto che, secondo Il Giorno, il centrale difensivo. “in Belgio, perché il gentleman agreement con loper un riacquisto a 15 milioni è stato siglato sulla parola in tempi in cui la pandemia non c’era e oggi le necessità sono altre. Si proveranno a piazzare i vari Joao Mario, Dalbert, Lazaro, Nainggolan, ma gli ultimi anni dimostrano ...

