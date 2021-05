Il 5 giugno Il Volo omaggia Ennio Morricone in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona (Di martedì 11 maggio 2021) Verona. «È un grande onore e c’è tanta voglia di cantare sul palco dell’Arena, con il pubblico davanti di cui non vedremo le bocche mascherinate ma potremo guardare negli occhi le persone. L’Arena è una grande emozione. Sarà l’unico nostro evento ‘live’ del 2021». Lo ha detto Ignazio Boschetto del trio Il Volo in videocollegamento dall’Arena dove il prossimo 5 giugno si terrà un esclusivo concerto-evento in onore del maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 con la partecipazione speciale del maestro Andrea Morricone. «È un grande viaggio per ricordare il maestro a un anno dalla morte e siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo – ha aggiunto Gianluca Ginoble – Interpreteremo tutti i bani del grande ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021). «È un grande onore e c’è tanta voglia di cantare sul palco dell’Arena, con il pubblico davanti di cui non vedremo le bocche mascherinate ma potremo guardare negli occhi le persone. L’Arena è una grande emozione. Sarà l’unico nostro evento ‘live’ del 2021». Lo ha detto Ignazio Boschetto del trio Ilin videocollegamentodove il prossimo 5si terrà un esclusivo concerto-evento in onore del maestroche verrà trasmesso inin prima serata su Rai 1 con la partecipazione speciale del maestro Andrea. «È un grande viaggio per ricordare il maestro a un anno dalla morte e siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo – ha aggiunto Gianluca Ginoble – Interpreteremo tutti i bani del grande ...

Advertising

SkyTG24 : Arena di Verona, in 6mila per l'omaggio de Il Volo al Maestro Ennio Morricone il prossimo 5 giugno - rockolpoprock : Il Volo, il 5 giugno a Verona l’omaggio a Morricone: ‘Il progetto più bello della nostra carriera’… - ilvolobrasilfc1 : RT @arenaliveweb: I biglietti per partecipare all’evento unico “IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” all'Arena di Verona il 5 giugno 2021 s… - Nadiaf17_ : RT @Diregiovani: 'Quella di #EnnioMorricone non è solo musica ma anche cultura': @ilvolo la porterà sul palco all'@arenadiverona il 5 giugn… - acquamarinna : RT @rockolpoprock: Il Volo, il 5 giugno a Verona l’omaggio a Morricone: ‘Il progetto più bello della nostra carriera’ -