I 120 anni della Laterza e il valore morale di un' editoria che sa tenere i conti a posto

(Di martedì 11 maggio 2021) Ogni mese, nella casa editriceche in questi giorni compie 120, si officiava il rito delle novità sparpagliate sul grande tavolo nella stanza di Vito, mentre noi redattori assistevamo silenti, ma in tensione, alla liturgia di cui Vito era autorevole e carismatico sacerdote laico. Ogni libro veniva compulsato, sfiorato, accompagnato da un breve commento. Un giorno Vito, con in mano un libro che non gradiva molto ma di cui pure intuiva il sicuro successo commerciale, disse a bassa voce: “bisogna pubblicare anche questi libri per pubblicare i libri che ti piacciono”. Era circa la metà degliOttanta e io, ancora giovane redattore di quella prestigiosa casa editrice, ne trassi un duplice insegnamento: che per un grande editore, quale era Vito, non è facile rinunciare ai ...